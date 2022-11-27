Вашингтон, 27 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Американские СМИ опубликовали кадры «неформальной прогулки» президента США Джо Байдена по улице.

Gage Skidmore Джо Байден

На видео лидер страны прогуливается по улице в лёгком пуховике и с вместительной хозяйственной сумкой-шоппером, которую он перекладывает из рук в руки. Байдена окружает группа крепких мужчин — охранников в гражданской одежде с характерными взглядами, изучающими периметр. Один из них шёл немного впереди президента и показывал ему дорогу.

Зона «прогулки» оказалась огорожена ленточками, этот рубеж защищала ещё одна группа охранников. За лентой стояли репортёры, снимавшие беззаботный променад американского лидера. При этом прохожих, случайных американцев в кадр не попало.