Москва, , 11:27 — REGNUM Медики осмотрели российских военнослужащих, освобожденных из киевского плена. Видео 27 ноября опубликовало Министерство обороны России.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

На кадрах прибывших в больницу мужчин осматривают врачи. После медики рассказали, что здоровью военнослужащих ничего не угрожает, однако им требуется дополнительное наблюдение и прохождение реабилитации.

Днем ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что в Россию в результату обмена военнопленными с Киевом вернулись девять военнослужащих.

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