В Минобороны РФ заявили о возвращении из плена девятерых военнослужащих
Россия в результате обмена военнопленными с Киевом вернула девять военнослужащих
Москва,
26 ноября 2022, 15:40 — REGNUM В Россию в результате обмена военнопленными с Киевом вернулись девять военнослужащих, сообщили 26 ноября в Министерстве обороны РФ.
Специальная военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Двадцать шестого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Освобожденные военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять военнослужащих ДНР, которые были освобождены из плена при обмене с киевским режимом, воссоединились со своими семьями.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.