В Минобороны России разрабатывают летающую платформу для перевозки людей и грузов

Москва, , 06:05 — REGNUM Специалисты Минобороны РФ разрабатывают концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Минобороны РФ

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Разработки ведутся в центре перспективного вооружения при 46-м центральном научно-исследовательским институте ведомства.

Отмечается, что идея надрельефной летающей платформы в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а платформа, которая с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В техпараметры закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность.

Прототип надрельефной платформы планируют представить не раньше 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерия и другая военная техника, поставляемая Киеву США и союзниками, из-за частых поломок и повреждений стала проблемой для Пентагона.