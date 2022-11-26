Поломки военной техники, поставляемой Киеву США и союзниками, стали проблемой для Пентагона

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Артиллерия и другая военная техника, поставляемая Киеву США и союзниками, из-за частых поломок и повреждений стала проблемой для Пентагона. Об этом 25 ноября сообщает газета New York Times.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

Как отмечает издание, поломанную военную технику в последние месяцы направляют из Киева в Польшу на ремонт и техобслуживание. Но в Киеве хотели бы, чтобы пункт по ремонту техники находился не в Польше, а ближе, чтобы быстрее возвращать артиллерию и другую военную технику в зону боевых действий.

При этом уточняется, что на сегодняшний день около трети гаубиц, отправленных в качестве военной помощи Киеву, невозможно применять из-за частого использования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны Запада истощили свои запасы боеприпасов на фоне военных поставок Киеву.

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