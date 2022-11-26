Будапешт, , 19:58 — REGNUM В столице Венгрии прошёл митинг учителей школ, протестующих против низких зарплат.

Будапешт Jorge Franganillo

Как сообщает РИА Новости, это уже пятая подобная акция с начала учебного года. Аналогичные протесты проходили 2 сентября, 5 октября (Международный день учителя), 14 октября и 23 октября (годовщина Венгерских событий 1956 года). В некоторых протестах участвовали представители оппозиции, включая мэра Будапешта Гергея Карачоня.

Известно, что акция началась у здания министерства внутренних дел. После этого процессия отправилась к зданию парламента.

Организаторами протестов, в ходе которых толпа выкрикивала лозунги: «Нет учителя — нет будущего», «Заплатите нашим учителям» и «Сегодняшний класс — это завтрашняя страна», выступили профсоюзы педагогов и неправительственные организации.

По данным организаторов, в петиции, переданной представителю МВД содержался ряд требований, включая призывы к проведению публичного диалога, сокращению нагрузки учителей и учеников, модернизации учебных программ.

Между тем президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев выразила надежду на окончание конфликта на территории бывш. УССР в 2023 году, пообещав оказывать помощь киевскому режиму.

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