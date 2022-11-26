Будапешт, 26 ноября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев выразила надежду на то, что конфликт на территории б. УССР прекратится в 2023 году. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Новак добавила, что посетила Киев по приглашению Владимира Зеленского.

Президент Венгрии считает, что 2022 год является годом войны.

«А 2023-й должен быть годом мира!» — написала она.

В предыдущем сообщении, которое она написала в ходе визита в Киев, Новак пообещала, что Венгрия продолжит оказывать помощь киевскому режиму. Эта публикация сопровождалась фото Новак с Зеленским, а также премьерами Бельгии, Польши и Литвы, которое был сделано на мероприятии, проходившем под лозунгом «Зерно с [территории б. УССР]».