Нью-Дели, 26 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Успешный запуск ракеты-носителя с девятью спутниками, в числе которых аппарат для исследования океана, состоялся в Индии на национальном космодроме на острове Шрихарикота. Об этом сообщает 26 ноября Индийская организация космических исследований.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Старт произошёл в 11:56 по местному времени (09:26 мск). На борту ракеты PSLV — новейший спутник Oceansat 3, который позволит вести океанографические исследования и наблюдать за процессами в мировом океане.

«Миссия выполнена. Все спутники выведены на их предполагаемые орбиты», — говорится в сообщении.

В числе других на орбиту выведен аппарат государства Бутан. Спутник массой 15 кг будет по меньшей мере дважды в сутки пролетать над бутанской территорией и фотографировать её. Остальные спутники принадлежат индийским и зарубежным компаниям.

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