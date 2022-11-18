Нью-Дели, 18 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Запуск первой частной космической ракеты Vikram-S успешно прошёл в Индии. Об этом сообщает 18 ноября Индийская организация космических исследований.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Организация поздравила в Twitter компанию Skyroot Aerospace — частного производителя аэрокосмической техники и поставщика коммерческих пусковых услуг.

«Миссия «Прарамбх» успешно выполнена», — указано в сообщении.

Ракету запустили со стартовой площадки на острове Шрихарикот. Она поднялась на максимальную высоту 89 км, цель находилась на расстоянии 80 км. При этом за границу космоса принята отметка в 100 км.

Носитель Vikram-S — одноступенчатая суборбитальная ракета. Её запуск поможет тестированию ракетных технологий.

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