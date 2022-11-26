Лавров заявил, что курс Зеленского на «возврат» всех земель постигнет неудача

Москва, , 12:48 — REGNUM Курс главы киевского режима Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель постигнет неудача, заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в «Клубе веселых и находчивых». Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что проживающие на территории б. УССР люди будут освобождены от неонацистских правителей.

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