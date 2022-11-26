Лавров: курс Зеленского на «возврат» всех земель постигнет неудача
Лавров заявил, что курс Зеленского на «возврат» всех земель постигнет неудача
Москва,
26 ноября 2022, 12:48 — REGNUM Курс главы киевского режима Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель постигнет неудача, заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24».
«Зеленский заявляет, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым. При этом он забывает историю полуострова. Может, он ее и вовсе не знал, когда занимался в «Клубе веселых и находчивых». Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — сказал Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что проживающие на территории б. УССР люди будут освобождены от неонацистских правителей.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.