Лавров пообещал избавление от «неонацистских правителей» населению б. УССР

Москва, , 12:03 — REGNUM Проживающие на территории б. УССР люди будут освобождены от неонацистских правителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Народ (проживающий на территории б. УССР) будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что от режима Киева идут все проблемы в вопросе урегулирования ситуации на территории б. УССР, этот режим отказывается от проведения переговоров.

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