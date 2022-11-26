Лавров пообещал свободу от «неонацистских правителей» населению б. УССР
Лавров пообещал избавление от «неонацистских правителей» населению б. УССР
Москва,
26 ноября 2022, 12:03 — REGNUM Проживающие на территории б. УССР люди будут освобождены от неонацистских правителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегрей Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Народ (проживающий на территории б. УССР) будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что от режима Киева идут все проблемы в вопросе урегулирования ситуации на территории б. УССР, этот режим отказывается от проведения переговоров.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.