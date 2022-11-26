Боевики ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Сватово в ЛНР

Луганск, , 10:06 — REGNUM Киевские каратели обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии натовского калибра, сообщили 26 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел: 7:45 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (пять снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отметим, что артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, населённые пункты Донецк и Каштановое обстреляли киевские боевики в ДНР.

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