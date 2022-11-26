Киевские боевики обстреляли два населённых пункта в ДНР

Донецк, , 04:49 — REGNUM Населённые пункты Донецк и Каштановое обстреляли киевские боевики в ДНР. Об этом 26 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В 02:48 мск был зарегистрирован обстрел населённого пункта Каштановое киевскими боевиками со стороны населённого пункта Авдеевка. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм.

Обстрел города Донецка был зарегистрирован в 03:55 мск. Киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших, или повреждениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле Макеевки в ДНР со стороны киевских боевиков была повреждена инфраструктура больницы.

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