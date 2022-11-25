Москва, 25 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта объявило дополнительный отбор авиакомпаний для предоставления им субсидий на поддержку полётов по России, сообщается 25 ноября на сайте Росавиации.

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Эта мера господдержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне 2021 года и предоставить гражданам России доступные авиаперелеты.

Отмечается, что общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составит 235, 25 млн рублей. Заявки от авиакомпаний на участия в отборе принимаются до 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлеваются до 3 декабря.

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