Москва, 25 ноября 2022, 09:08 — REGNUM Ограничения на полёты в 11 российских аэропортов продлеваются до 3 декабря, сообщает Росавиация.
Режим ограничений будет действовать для 11 воздушных гаваней юга и центральной части России. Временно не будут производиться полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Пассажирам предлагают воспользоваться рейсами в другие города, а также альтернативными видами транспорта.
Росавиация регулярно продлевает режим ограничений с февраля 2022 года.