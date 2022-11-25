Лондон, 25 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Великобритания предоставит киевскому режиму 35 спецмашин и 3 млн фунтов стерлингов ($3,6 млн) для восстановления инфраструктуры. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, передаёт телеканал ITV.

(сс) RGY23 Флаг Великобритании

О новом пакете поддержки киевского режима Клеверли объявил по случаю своего визита на территорию б. УССР. За несколько дней до него Киев посетил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

«Великобритания направит стране ещё 35 спецмашин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, Киев получит ещё 3 млн фунтов на восстановление инфраструктуры, включая школы и убежища. Клеверли отметил, что это «практическая» поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, Сунак 19 ноября в ходе встречи с лидером киевского режима В. Зеленским пообещал содействие Британии в усилении ПВО, а также выделение 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

Читайте также: Киев получил от Лондона высокоточные ракеты Brimstone-2