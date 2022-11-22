Британия передала Киеву усовершенствованную модель ракет с лазерным наведением

Лондон, , 09:49 — REGNUM Великобритания передала киевскому режима усовершенствованную модель ракет Brimstone с лазерным наведением. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Сколько именно ракет получил режим Зеленского, не уточнятся. Однако отмечено, что дальность полёта такого снаряда двое выше, чем у предыдущей версии, поставленного около полугода назад. Стоимость каждой ракеты составляет около 175 тыс. фунтов стерлингов.

Газета пишет, что лазерное наведение обеспечивает высокую точность, что ограничивает вероятность сопутствующего ущерба, поэтому такие ракеты могут быть использованы в населённых пунктах.

Читайте также: Сунак: с начала года Британия выделила Киеву три миллиарда фунтов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон оказал Киеву в 2022 году военную помощь на более чем 3 млрд фунтов. Он также заверил, что Британия будет продолжать оказывать помощь до того времени, пока Киев «не обретёт мир, безопасность, на которые он может рассчитывать».

Также, по его словам, Великобритания в ближайшее время передаст киевскому режиму 125 зенитных орудий, которые помогут ВСУ вести борьбу с дронами.

Ранее по теме: Риши Сунак анонсировал передачу Киеву 125 зенитных орудий