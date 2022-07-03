Тегеран, , 07:43 — REGNUM 2 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии заявил, что его страна планирует экспортировать в Россию строительные материалы на сумму три миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Северо-восточная иранская провинция Северный Хорасан может воспользоваться этой возможностью для экспорта строительной продукции», — заявил Мехди Сафари генерал-губернатору провинции.

Сафари подчеркнул, что в провинции имеются высокие мощности по производству строительных материалов, таких как цемент, которые следует использовать для стимулирования экспорта.

В другом месте чиновник подчеркнул хорошие возможности для торгового обмена с Казахстаном.

Северный Хорасан на северо-востоке Ирана имеет общую границу протяженностью 281 км с Туркменистаном, обладая удобным положением для транспортировки продукции в Центральную Азию и Россию.