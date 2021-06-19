Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила американскому правительству ввести запрет на использование в государственных учреждениях видеокамер производства ряда китайских компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В FCC предлагают запретить использование оборудования от китайских компаний, которые считаются «ненадёжными». В этот список вошли гиганты Huawei и ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera. Оборудование этих компаний используется в сетях видеонаблюдения в американских школах и учреждениях местного самоуправления.

В предложении FCC отмечается, что использование этого оборудования несёт риски кибершпионажа и угрозу национальной безопасности США. Также говорится, что FCC может отозвать предыдущие разрешения на использование оборудования указанных производителей школами и другими учреждениями.

Представители Huawei заявили, что предложенные FCC меры являются ошибочными и слишком суровыми. В Dahua подчеркнули, что компания никогда не предоставляла угрозы национальной безопасности США.

Правительство США неоднократно обвиняло крупнейшие китайские компании в связях с военными и разведкой КНР. Ранее в США запретили использовать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE.