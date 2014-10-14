Нижний Новгород, 25 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

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В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Максим Соркин. Ещё по шайбе забросили форварды Матвей Гуськов и Максим Мамин. Вратарь Александр Шарыченков сыграл «на ноль», отразив 33 броска.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 49 очков. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 44 очками.

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