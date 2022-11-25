«Локомотив» обыграл СКА во второй раз в сезоне КХЛ
Санкт-Петербург, 25 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей
В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Павел Красковский и Артур Каюмов. У СКА точным броском отметился форвард Марат Хуснутдинов.
«Локомотив» одержал вторую победу над СКА в текущем сезоне. Команды провели четыре матча.
На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 46 очков. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 57 очками.
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