Санкт-Петербург, 25 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Павел Красковский и Артур Каюмов. У СКА точным броском отметился форвард Марат Хуснутдинов.

«Локомотив» одержал вторую победу над СКА в текущем сезоне. Команды провели четыре матча.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, на счету команды 46 очков. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 57 очками.

Читайте также: «Витязь» в гостях победил минское «Динамо» в матче КХЛ