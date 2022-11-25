Москва, 25 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, президент России Владимир Путин в Кремле встретится с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории б. УССР. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

По словам Пескова, глава государства обсудит с матерями российских военных все темы, которые они поднимут.

Также Песков отметил, что президент поздравит участниц встречи с наступающим Днём матери.

Как сообщало ИА REGNUM, матери мобилизованных жителей Ульяновской области «страдают от недостатка информации», которую вынуждены собирать «по крупицам».

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