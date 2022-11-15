Ульяновск, , 16:58 — REGNUM Матери мобилизованных жителей Ульяновской области «страдают от недостатка информации», которую вынуждены собирать «по крупицам», в том числе «и слухи». Необходимо наладить «обратную связь» военнослужащих с семьёй на уровне региона, а также поощрить матерей бойцов в День матери. Такое мнение высказал в соцсети экс-губернатор Ульяновской области, ныне депутат Госдумы Сергей Морозов.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-руководитель региона встретился с матерями мобилизованных граждан Ульяновской области в преддверии Дня матери. По его словам, оказывая различную поддержку военнослужащим, нельзя «забывать об их матерях и жёнах», самый «главный посыл» которых — чтобы у бойцов «всё было на должном уровне», а мы тут сами справимся».

«Каждая мама страдает от недостатка информации. Им приходится «по крупицам» собирать информацию, а где-то и слухи. А хотелось бы больше знать о своём ребёнке, хоть он уже и мужчина. Как он себя чувствует, жив и здоров ли, всем ли обеспечен», — написал Сергей Морозов по итогам встречи.

Экс-губернатор напомнил о закрытости информации в отношении военнослужащих и их нахождении в той или иной воинской части «во благо самого воина», но при этом выразил уверенность в том, что можно «настроить эту работу через военкоматы и администрацию области».

«Необходимо наладить «обратную связь» с родными на уровне региона, помогать направлять письма и адресные посылки «за линию». Можно назначить ответственных от региона, отправить их на освобождённые территории, чтобы они там, на местах, наладили эту работу и обеспечили связь с мобилизованными», — предлагает депутат.

Также он считает, что необходимо поощрить матерей мобилизованных ко Дню матери.

Ранее региональные власти заявляли, что Ульяновской области в ходе обследования семей мобилизованных граждан «примерно у половины» выявлены проблемы с получением медицинских услуг, оказанием материальной и психологической помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал указ о единовременной выплате семьям мобилизованных жителей. По 20 тыс. рублей выплачивается на каждого несовершеннолетнего ребёнка и беременных жён военнослужащих.

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