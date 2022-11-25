МИД Мексики: отложенная встреча лидеров стран Тихоокеанского альянса состоится в Перу

Мехико, , 08:36 — REGNUM Отложенная встреча лидеров стран Тихоокеанского альянса состоится в Перу, заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Столица Перу — Лима (сс) Federico

«Встреча президентов состоится в Лиме, Перу, где временное председательство перейдёт от Мексики к Перу», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров стран Тихоокеанского альянса.

Даты саммита пока не определены, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что саммит стран Латинской Америки может быть отменен из-за того, что конгресс Перу отказал президенту Педро Кастильо в поездке в Мексику.

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