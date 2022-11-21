Президент Мексики заявил, что тихоокеанский саммит могут отменить, так как Кастильо закрыли въезд

Мехико, , 19:59 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что саммит стран Латинской Америки может быть отменен из-за того, что Конгресс Перу отказал президенту Педро Кастильо в поездке в Мексику, сообщает 21 ноября Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Lopezobrador.org.mx

Лидеры Мексики, Перу, Чили и Колумбии должны были собраться в конце этой недели на саммите тихоокеанского альянса в Мехико.

«Очень вероятно, что встреча между странами альянса будет отменена или отложена», — указал Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции.

На прошлой неделе Конгресс Перу, который контролируется коалицией правых партий, отказал в просьбе посетить Мексику президенту Кастильо, втянутому в коррупционный скандал. Представители оппозиции утверждают, что поездка не может состояться на фоне продолжающегося расследования коррупции.

Другие запросы Кастильо на поездки за пределы Перу, включая Европу и Колумбию, также были отклонены.