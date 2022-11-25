Москва, 25 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 24 ноября нефть марки Brent подорожала на 0,33%, до $85,05 за баррель. Падение цены приостановилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Thomas Constant Бочки с нефтью

Рынок находится под давлением из-за ситуации в Китае. Национальная комиссия здравоохранения Китая констатировала рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. За сутки коронавирусом заразились 32 943 человека.

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США. Индекс доллара упал до 105,54 пункта и держится вблизи трехмесячных минимумов.

Страны ЕС пока не могут договориться по потолку цен на российскую нефть. Обсуждение продолжится сегодня.

В Кремле заявили, что российские компании не будут поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен, поскольку подобные действия противоречат принципам рыночных отношений.

Сегодня, 25 ноября, баррель Brent стоит $85,65. Трейдеры ожидают заседания ОПЕК+, на котором альянс может сократить квоты на добычу, чтобы удержать цену выше $90 за баррель. Сильнее всего на рынок влияет ситуация с коронавирусом в Китае.

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