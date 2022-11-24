Москва, 24 ноября 2022, 16:03 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 15:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,98%, до $84,57 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Хранилище нефти
Хранилище нефти
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«23 ноября еврокомиссия должна была озвучить потолок цен для экспорта российской нефти, но официального заявления так и не последовало.
По информации из разных источников СМИ все страны были готовы согласовать потолок в $65 за баррель, однако Польша и Прибалтика посчитали его слишком высоким и предложили опустить его до $30 за баррель.
На фоне этих сообщений спотовая цена российской экспортной нефти URALS упала до $67 за баррель, хотя еще 23 ноября стоила выше $70 за бочку.
Также в Китае было зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки в 31 тыс., а прежний максимум был зафиксирован во время локдауна в Шанхае в середине апреля.
Пока не принято окончательное решение по потолку цен на нефть, сегодня будет падение котировок российской экспортной нефти Urals до $65 за баррель.
А Brent будет стремиться в район $82 за баррель до конца текущей недели на фоне рисков замедления спроса в Китае», — считает эксперт.

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