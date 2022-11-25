В Калифорнии предупредили об угрозе природных пожаров
Метеорологическая служба Калифорнии выпустила предупреждение об угрозе природных пожаров
Лос-Анджелес, США,
25 ноября 2022, 06:04 — REGNUM Метеорологическая служба американского штата Калифорнии выпустила предупреждение об опасности природных пожаров в ряде районах на юге региона, сообщается на сайте ведомства.
Лесной пожар
Carl Osbourn
Речь идет об угрозе для некоторых частей округов Лос-Анджелес и Вентура. В сообщении говорится, что на юге региона ожидаются порывы ветра до 110 км в час.
Отмечается, что сухой ветер в сочетании с пересохшей землей может спровоцировать масштабные возгорания лесов и травы.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на северо-западе округа Лос-Анджелес из-за вспыхнувшего природного пожара было эвакуировано около ста передвижных домов.
Читайте также: Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали почти сто домов на колесах
История вопроса
Лесной пожар – неконтролируемое стихийное распространение огня в лесу. Является частным случаем более широкого понятия – ландшафтного пожара, при котором горение распространяется в любой природной среде.
В большинстве случаев причиной лесных пожаров становится деятельность человека. Это может быть случайное распространение огня из-за неосторожности, потеря контроля при намеренном сжигании растительности или отходов, в некоторых случаях причиной является злой умысел. Естественные лесные пожары обычно происходят из-за удара молнии.
Лесные пожары бывают беглые, когда выгорает только сухая трава, кустарники и подлесок, и устойчивые, при которых лес выгорает практически полностью. Также лесные пожары бывают низовые и верхушечные. При низовых горение распространяется по земле, а при верхушечных – от кроны к кроне. Особый случай – подземные пожары, при которых горит торф.
Лесные пожары не только уничтожают лес, но также могут приводить к массовым пожарам в населённых пунктах или отравлениям людей продуктами горения. Для профилактики лесных пожаров проводятся вырубки сухого леса и создаются противопожарные просеки в лесах.
Из-за больших площадей горения обычные методы тушения для лесных пожаров малоэффективны. Для тушения применяются изоляция очага пожара экстренной прокладкой противопожарных полос, или большие объёмы воды, сбрасываемые со специально оборудованных самолётов и вертолётов.