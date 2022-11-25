Метеорологическая служба Калифорнии выпустила предупреждение об угрозе природных пожаров

Лос-Анджелес, США, , 06:04 — REGNUM Метеорологическая служба американского штата Калифорнии выпустила предупреждение об опасности природных пожаров в ряде районах на юге региона, сообщается на сайте ведомства.

Лесной пожар Carl Osbourn

Речь идет об угрозе для некоторых частей округов Лос-Анджелес и Вентура. В сообщении говорится, что на юге региона ожидаются порывы ветра до 110 км в час.

Отмечается, что сухой ветер в сочетании с пересохшей землей может спровоцировать масштабные возгорания лесов и травы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на северо-западе округа Лос-Анджелес из-за вспыхнувшего природного пожара было эвакуировано около ста передвижных домов.

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