Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. По меньшей мере сто передвижных домов были эвакуированы на северо-западе американского округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) из-за вспыхнувшего природного пожара, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на окружную пожарную службу.

skeezy Лесной пожар

Огонь охватил площадь в 243 га и перекинулся на автомагистраль, из-за чего блокировал движение по дороге. Кроме того, пожар стал распространяться на близлежащие горные холмы.

Ситуацию осложнили порывы ветра, раздувающие огонь. Для тушения пожаров направили дополнительные силы, в том числе большие самолеты-заправщики. В ходе борьбы с огнем пострадали по меньшей мере семеро пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа пожарная служба американского штата Орегон объявила, что лесной пожар, который бушует в регионе, распространился на площади в 3,4 тыс. га, что в три раза больше, чем было двумя днями ранее.