Берлин, , 17:46 — REGNUM Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) на следующей неделе во время встречи в Бухаресте обсудят дальнейшую поддержку киевского режима и помощь в обеспечении энергоснабжения, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Лидеры G7 Nato.int

В Бухаресте на следующей неделе 29 и 30 ноября должна состояться встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Напомним, что в начале этого месяца по инициативе Бербок встреча министров иностранных дел G7 прошла в Германии. Она была посвящена поддержке Киева на фоне проблем с энергосистемой.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным странам, которые всё время пытаются привлечь кого-то к ответственности, стоит привлечь к ней киевский режим за совершённые и совершаемые им преступления.

Песков также подчеркнул, что своим сравнением победы России на территории б. УССР с поражением Североатлантического альянса (НАТО) генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в этом конфликте

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