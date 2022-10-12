Москва, 12 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Своим сравнением победы России на территории б. УССР с поражением Североатлантического альянса (НАТО) генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в этом конфликте. Об этом 12 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Можно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли считать такие заявления генсека НАТО подтверждением участия в конфликте на стороне киевского режима.

При этом в ответ на вопрос, будет ли России предпринимать в связи с этим какие-либо действия, представитель Кремля уточнил, что российская сторона их уже «предпринимает начиная с 24 февраля».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день каких-либо инициатив о встречах России и США на высшем уровне нет ни от одной из стран.