Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 15:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,33%, до 60,36 рубля. Евро дешевеет на 0,01%, до 62,69 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Растущий рубль Instagram.com

«Помимо налогового периода в России, который оказывает основную поддержку стоимости рубля на текущей неделе, сегодня к нему присоединились еще и внешние факторы. Еврокомиссии не удалось договориться о потолке цен для российской нефти.

На этом фоне растет также и российский фондовый рынок, индекс Мосбиржи сейчас прибавляет 0,15%, а на открытии торгов он отреагировал на эти новости ростом на 0,60%.

К концу торговой сессии ожидаются торги в диапазоне 60,00–60,70 руб. за доллар», — полагает эксперт.

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