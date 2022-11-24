Москва, , 14:02 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 12:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,47%, до 60,41 рубля. Евро прибавляет 0,16%, торгуясь по 62,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Рубли

«Несмотря на новую просадку нефтяных цен, рубль сохраняет стабильность к основным валютам, продолжая движение в сужающемся боковом коридоре.

Минфин РФ 23 ноября удачно разместил три выпуска ОФЗ, сократив рублевое предложение на рынке на 189 млрд рублей.

Инфляция незначительно ускоряется за счет сезонных факторов, в частности, цен на плодоовощную продукцию, но в целом остается на низких уровнях.

Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период. В декабре часть компаний будут продавать валюту для расчетов по дивидендам, так что рубль может сохранить стабильность к основным валютам», — считает эксперт.

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