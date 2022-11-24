Оттава, 24 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Военные киевского режима уже начали проходить обучение на территории Польши под руководством канадских военных. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Она уточнила, что всего задействованы 40 военных Канады, которые обучают сапёров ВСУ.

«Они будут обучены обнаружению, идентификации и разминированию взрывных устройств», — уточнила глава военного ведомства в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза утвердили запуск тренировочной миссии для киевских боевиков. В рамках миссии планируется обеспечить индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку тысяч военных ВСУ, в том числе их сил территориальной обороны. 14 ноября, как и планировалось, Евросоюз запустил работу этой миссии.

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