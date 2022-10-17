Вена, , 12:36 — REGNUM Австрия не присоединится к миссии Евросоюза по обучению боевиков ВСУ, но поддерживает ее, заявил 17 октября глава МИД республики Александер Шалленберг.

Парламент Австрии Jean Fonseca

«Мы поддерживаем эту миссию… но участие сейчас не планируется», — сказал он журналистам.

Шалленберг добавил, что вопрос о будущем участии Австрии в данной миссии «пока открыт».

Как сообщало ИА REGNUM, европейские инструкторы начнут обучать киевских боевиков на территории Европейского союза. Это первый случай, когда новая миссия будет реализована на земле ЕС.

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