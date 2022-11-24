Анкара, 24 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. 24 ноября Центральный банк Турции принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5%, до 9% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Напомним, что в октябре текущего года ЦБ Турции снизил ставку с 12% до 10,5%.

Нынешнее решение Центрального банка Турции совпадает с мнением аналитиков, которые считают, что регулятор следует воле турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещавшего ежемесячно снижать процентную ставку.

По состоянию на сентябрь, инфляция в Турции взлетела до 24-летнего максимума — 83,45%.

Читайте также: Инфляция в Турции побила все рекорды за 24 года

С конца прошлого года по август 2022 года Центробанк Турции держал ставку неизменной на уровне 14%, а затем начал её снижать.