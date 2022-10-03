Анкара, , 12:21 — REGNUM Официальный уровень инфляции в Турции в сентябре взлетел до 24-летнего максимума, в то время как страна справляется с последствиями нетрадиционной экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана, о чем 3 октября сообщает Financial Times.

Турецкая лира Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным Института статистики Турции, индекс потребительских цен в сентябре 2022 года вырос на 83,45%, и это самый высокий показатель с июля 1998 года. В августе инфляция составила 80,21%.

За последние два месяца президент Турции дважды приказывал центральному банку снизить стоимость заимствований, доведя базовую процентную ставку до 12%.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что хочет, чтобы к концу года основная ставка центрального банка снизилась до однозначных цифр, и добавил, что этот шаг укрепит лиру.

Однако аналитики предупреждают, что цикл смягчения денежно-кредитной политики — одна из главных причин давления на турецкую валюту, которая с начала 2022 года упала примерно на 27% по отношению к доллару. Это же способствовало и росту инфляции.

Официальные сентябрьские данные отражают максимальный уровень роста цен, который наблюдался в Турции с момента прихода к власти правящей партии Эрдогана 20 лет назад, при этом оппозиционные партии и некоторые независимые аналитики утверждают, что реальный уровень инфляции еще выше, и обвиняют Институт статистики Турции в манипулировании данными.

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