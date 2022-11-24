Москва, 24 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Россия остановит поставки нефти в страны, которые присоединились к введению предельного уровня цен на российское ископаемое топливо. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

По словам представительницы внешнеполитического ведомства, введение потолка цен на российскую нефть — антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок, осложняет ситуацию на глобальных энергетических рынках.

«Россия не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединяются к картелю покупателей», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что Европейский союз продолжит обсуждать предельный уровень цен на российскую нефть.

Читайте также: Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на нефть из России