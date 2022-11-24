Еврокомиссар заявила о продолжении ЕС обсуждения потолка цен на российскую нефть

Брюссель, , 11:20 — REGNUM Европейский союз продолжит обсуждать предельный уровень цен на российскую нефть. Об этом 24 ноября, отвечая на вопросы журналистов по приезду на совет министров энергетики ЕС, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Действительно, поздно вечером вчера они решили, что продолжат дискуссии», ― цитирует РИА Новости Симсон.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 ноября переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65-70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком высокой.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что введение потолка цен крайне невыгодно для Венгрии, Будапешт будет выступать против этой меры.

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