Минобороны: ВС России поразили все назначенные цели на территории б. УССР
ВС России поразили все назначенные цели на территории б. УССР, заявили в Минобороны
Москва, 24 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Василий Иванов ИА REGNUM
Ракетный удар
«Двадцать третьего ноября нанесен массированный удар по системе военного управления [киевского режима] и связанным с ней объектам энергетики, цель удара достигнута», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.
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