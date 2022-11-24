Москва, 24 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Двадцать третьего ноября нанесен массированный удар по системе военного управления [киевского режима] и связанным с ней объектам энергетики, цель удара достигнута», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.

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