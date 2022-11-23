Российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников ВСУ
Средства ПВО России сбили пять беспилотников ВСУ под Севастополем и в Черном море
Москва,
23 ноября 2022, 15:09 — REGNUM Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять беспилотников ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, сообщили 23 ноября в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.