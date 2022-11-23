Средства ПВО России сбили пять беспилотников ВСУ под Севастополем и в Черном море

Москва, , 15:09 — REGNUM Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять беспилотников ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, сообщили 23 ноября в Министерстве обороны РФ.

ПВО России Mil.ru

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.