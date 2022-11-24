Москва, 24 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Методы киевского режима в будущем признают экстремистскими и террористическими, а его представители пойдут под трибунал. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 24 ноября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, киевский режим, судя по всему, вдохновляется нацистами. Но чем дальше, тем больше деятельность Киева напоминает и о злодеяниях современного терроризма.

Ролики, подобные снятым в Макеевке, прежде приходили из районов, где действуют международные террористы, сказала дипломат, напомнив о расстреле киевскими боевиками российских военнопленных. Теперь этим занимается киевский лидер В. Зеленский и его режим.

«Методы киевского режима, его отдельных представителей коллективно будут признаны экстремистскими, террористическими. А другого быть не может, потому что это всё документируется, и их ждёт, конечно, трибунал», — подчеркнула Захарова.

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