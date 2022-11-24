Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Россия ожидает от международного сообщества принципиальной оценки преступлений киевских боевиков, которые пытают и убивают российских военнопленных. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что количество задокументированных свидетельств пыток и истязаний, которые применяют к пленным киевские боевики, растёт. Речь идёт о нарушении Женевских конвенций 1949 года. Так, бойцы ДНР, побывавшие в плену, рассказывают о казнях через повешение, которые устраивают ультранационалисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Попутно в ЛНР пришли к выводу, что у погибших ещё при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги. Некоторым российским военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей», — добавил Небензя.

Он добавил, что сотрудники Следственного комитета России проверяют каждый такой случай, но реакция нужна и от международного сообщества, и от правозащитных организаций. Они должны принципиально оценить несоблюдение Киевом обязательств в области международного гуманитарного права.

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