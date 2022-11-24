Москва, 24 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Иностранные военные работают с компонентами биологического оружия вблизи российских границ, и это неприемлемо. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 24 ноября на брифинге в преддверии Девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая откроется 28 ноября в Женеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

По его словам, у России есть все основания утверждать, что в непосредственной близости к границам страны разрабатывались компоненты биологического оружия. В этой работе участвуют военные ведомства, их подрядчики.

«В частности, мы наблюдаем соответствующую военно-биологическую активность США и их союзников за пределами национальных границ, в том числе в соседних с нами государствах», — сказал Рябков.

Он добавил, что происходит сбор информации об инфекционной заболеваемости и переносчиках опасных инфекций, сбор биологических проб, изучение возбудителей особо опасных инфекций, в том числе преодолевающих защитные действия вакцин.

Итоги таких исследований закрытые, финансируют эту работу военные ведомства третьих стран. В отдельных проектах напрямую участвуют иностранные военные специалисты. Так было с биологической деятельностью в лабораториях США на подконтрольных Киеву территориях.

Для России такая ситуация неприемлема, подчеркнул Рябков, речь идёт об угрозе национальной безопасности.

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