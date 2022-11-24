В МИД России заявили об актуальности целей Конвенции о биооружии

Москва, , 11:55 — REGNUM Цели Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО), обозначенные полвека назад, и в настоящее время не теряют своей актуальности. Об этом 24 ноября на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции КБТО заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Он добавил, что Россия рассматривает КБТО как «одну из опор архитектуры международной безопасности».

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«Сегодня, как и 50 лет назад, когда в 1972 году она была открыта к подписанию, цель остаётся по-прежнему крайне актуальной, а именно: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия», ― отметил замглавы МИД Росси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти США умышленно препятствуют внесению изменений, призванных укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В частности, по его словам, американская сторона выступает против идеи о внедрении новой формы отчётности о ведении странами своей военно-биологической деятельности.