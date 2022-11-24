В Евросоюзе не смогли договориться о введении потолка цен на российскую нефть

Брюссель, , 08:29 — REGNUM В тупик зашли переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть. Об этом 23 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый «Большой семёркой» предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду (23 ноября — прим. ред.) вечером», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в случае, если в сообществе не будет достигнуто согласия по этому вопросу, переговоры по нему будут продолжены.

Как сообщало, накануне венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что введение потолка цен на поставляемую по трубопроводам российскую нефть и на российский газ, закупаемый по долгосрочным контрактам, крайне невыгодно для Венгрии, Будапешт будет выступать против этой меры.