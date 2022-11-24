Ставропольский край, 25 июля, 2012, 14:12 — ИА Регнум. Труп девочки найден сегодня, 25 июля, в Ставропольском крае, в окрестностях горы Машук. Как сообщают "Вестей ФМ", предполагается, что это может быть тело 10-летней Ани Прокопенко, пропавшей в Пятигорске 23 июля.

Напомним, девочка пропала в центре города. Оперативники опросили ее подруг и выяснили, что ребенка похитил незнакомец. Дети утверждают, что мужчина не является ни родственником, ни знакомым семьи.

Психологи готовят родителей Ани к процедуре опознания. Пока известно, что смерть девочки, тело которой найдено в лесополосе, была насильственной.