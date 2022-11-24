Будапешт, 24 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал распоряжение правительства страны о выделении в 2023 году €187 млн для поддержки киевского режима. Текст документа опубликован 24 ноября в правительственном вестнике официальной информации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Средства будут выделены из венгерского бюджета «на оказание финансовой помощи» Киеву. Это распоряжение соответствует решению Европейского союза о предоставлении Киеву в следующем году кредитов, которые помогут восстановить экономику.

Главе МИД Венгрии предлагается приступить к переговорам о разработке необходимого соглашения о финансовой поддержке Киева. С кем именно министр должен вести эти переговоры, в документе не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан заявил о приверженности Будапешта оказанию финансовой помощи Киеву. Венгрия, уточнил он, намерена действовать не через европейские кредиты, а на двусторонней основе.

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