Будапешт, , 15:38 — REGNUM До €150 млн готово выделить в 2023 году правительство Венгрии, чтобы оказать поддержку киевскому режиму. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 18 ноября на заседании Постоянной венгерской конференции.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Орбан подтвердил, что не поддерживает план Еврокомиссии (ЕК) по выделению Киеву совместных кредитов. Вместо этого, отметил он, лучше определить общую сумму для помощи Киеву, а затем «пропорционально и справедливо» разделить её между странами ЕС.

Венгрия готова в течение следующего года выделить 60-70 млрд форинтов, что примерно соответствует €150 млн, «из национального бюджета в рамках двусторонней договоренности» с Киевом, уточнил он.

Изъятие такой суммы из венгерского госбюджета не нанесёт большого ущерба национальным интересам. Вместе с тем Венгрия не собирается ставить интересы Киева выше своих собственных, сказал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Еврокомиссия предложила оказать экономическую помощь Киеву в 2023 году на €18 млрд. Правительство Венгрии сразу же выступило против совместных кредитов для Киева и заявило, что готово самостоятельно направить свою часть помощи.

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