Российских дипломатов возмутил цинизм США в отношении расстрелянных пленных

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Реакция американских властей на расстрел киевскими боевиками безоружных военнопленных в Макеевке подтвердила двойные стандарты Вашингтона. США потворствуют преступлениям Киева, покрывая их, говорится в опубликованном 21 ноября комментарии российского посольства в США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

ВСУ, расстреливая российских военнопленных, грубо нарушают Женевскую конвенцию, тогда как киевских боевиков содержат в российском плену в соответствии с требованиями международного гуманитарного права. США и коллективный Запад даже не критикуют киевский режим, он до сих пор не наказан за свои преступления, отметили дипломаты.

«Неужели непонятно, что США, покрывая безумства [киевских] бандитов, способствуют укреплению чувства вседозволенности и безнаказанности неонацистов на [территории б. УССР]», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Дипломаты обратили внимание на высказывания посла США по особым поручениям Беты Ван Шак. Она отказалась прямо осудить расстрел военнопленных боевиками ВСУ, хотя американские журналисты не стали замалчивать трагедию — расправу над безоружными солдатами.

«В циничном тоне дипломат сослалась на то, что «военных преступлений» ВС РФ фиксируется «многократно больше», чем со стороны ВСУ», — добавили дипломаты и уточнили, что Госдепартамент США, как и ранее, не приводит доказательств актов насилия, якобы совершенных российскими военными.

Официальный Вашингтон игнорирует преступления киевского режима, потворствует им, поддерживает убийц. Российско-американские отношения тем самым загоняются в тупик, добавили в посольстве.

Читайте также: Читатели NYT пришли в ужас от кадров казни российских военных